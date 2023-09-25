«Апостол Андрей» пройдет по воде, закрыв дорогу в Карелию

Дорожники предупредили о перекрытии 27 сентября федеральной трассы «Кола».

О разведении Ладожского моста на федеральной трассе «Кола» сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На мосту в Кировском районе Ленинградской области будет полностью закрыто движение транспорта с 10.00 до 10.45 утра в среду, 27 сентября.

«В период с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке яхты „Апостол Андрей“ с максимальным высотным габаритом 23 метра будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В Управлении извинились за временные неудобства и попросили учесть информацию при планировании маршрутов на ближайшую среду.