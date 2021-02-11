Аренда и продажа земель сельхозназначения в Карелии выросли в 1,5 раза в 2020 году

Муниципальные власти в Карелии в 2020 году в 1,5 раза увеличили число земельных участков, предоставленных бизнесу для ведения сельского хозяйства.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, добиться такого показателя удалось благодаря, в том числе, сокращению бюрократической волокиты. "Мы свели к минимуму основания, по которым фермеры раньше получали отказы, и значительно сократили число отказов из-за неправильно оформленных документов. Также у нас появилась возможность предоставлять с ограничениями участки, которые полностью или частично находятся в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне", - пояснил Парфенчиков. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".