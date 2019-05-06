Арендатор свалки под Пряжей выплатит по решению суда более 800 тыс рублей

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Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск компании "Транзит" и взыскал в ее пользу более 806 тысяч рублей с компании "Полигон", являющейся арендатором свалки в Пряже.
Суд принял решение взыскать с ООО "Полигон» в пользу ООО "Транзит" 806 тысяч 316 рублей долга и 19126 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Документ опубликован в банке решений арбитражного суда республики.
Как сообщается в материалах дела, в августе 2018 года стороны заключили договор возмездного оказания услуг, по условиям которого "Полигон" обязался оказывать услуги по приему твердых бытовых отходов, а "Транзит" – оплачивать их предоплатой, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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