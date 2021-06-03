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Арендаторы сельскохозяйственных участков в Карелии развернули на них строительство

Новости. Общество
17:40, 03 Июня 2021
фото: © freepik.com/wirestock

Сельскохозяйственные участки в Кондопожском районе использовались не по назначению, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Специалисты Россельхознадзора проверили участки сельскохозяйственного назначения в Кондопожском районе,  принадлежащие на правах аренды физическим лицам.

В ходе проверки выяснилось, что оба участка не используются по назначению. Один из них покрыт сухой сорной растительностью, а также частично застроен. Другой участок отсыпан щебнем, на нем складированы доски.

Никакой сельскохозяйственной деятельности на участках не ведется.

Информация об итогах проверки была отправлена в Министерство имущественных и земельных отношений Карелии для рассмотрения по существу. Арендаторы получили предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства.

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