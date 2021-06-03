Арендаторы сельскохозяйственных участков в Карелии развернули на них строительство

Сельскохозяйственные участки в Кондопожском районе использовались не по назначению, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Специалисты Россельхознадзора проверили участки сельскохозяйственного назначения в Кондопожском районе, принадлежащие на правах аренды физическим лицам.

В ходе проверки выяснилось, что оба участка не используются по назначению. Один из них покрыт сухой сорной растительностью, а также частично застроен. Другой участок отсыпан щебнем, на нем складированы доски.

Никакой сельскохозяйственной деятельности на участках не ведется.

Информация об итогах проверки была отправлена в Министерство имущественных и земельных отношений Карелии для рассмотрения по существу. Арендаторы получили предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства.