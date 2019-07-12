Арендодатель в Петрозаводске обокрал клиента

В Петрозаводске мужчина сдал родственнику в аренду гараж, а потом пришел и вынес все вещи, которые там были оставлены на хранение, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №1 в Петрозаводске обратился 58-летний петрозаводчанин. Он арендовал у родственника гараж, куда на зиму положил принадлежности для рыбной ловли.

В июне он решил отправиться на рыбалку, но из гаража исчезли ПВХ-лодка, лодочный мотор и спиннинги. При этом следы вскрытия дверей отсутствовали. Ущерб от хищения превысил 67 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 32-летнего арендодателя. Мужчина рассказал, что имел второй комплект ключей и ими и открыл хранилище, после чего похитил имущество. При сбыте похищенного он обогатился на 25 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый возместил ущерб.