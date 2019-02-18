Арест Лучина не позволил суду принять решение по банкротству экс-главы Прионежья

Арбитражный суд Карелии решил оставить без рассмотрения заявление о банкротстве бывшего главы Прионежского района Алексея Лучина из-за того, что он не явился на заседание – в тот день он находился под арестом.

Первое заседание по заявлению экс-мэра должно было рассматриваться 14 января, когда он еще находился на свободе. Лучин в суд не явился и заседание перенесли на 8 февраля. Но 25 января Петрозаводский городской суд арестовал Лучина по уголовному дело о мошенничестве и злоупотреблению служебными полномочиями. Защита обжаловала это решение, и Верховный суд Карелии 8 февраля его отменил. Обвиняемый был освобожден из-под стражи позже начала заседания в Арбитражном суде.

Ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие Лучин не направил, сообщают "Вести Карелии".

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