Арестантов Карелии будут перевозить в автозаке с биотуалетом

В отделе конвоирования УФСИН Карелии появился новый автоспецтранспорт, сообщили в ведомстве.

Отдел конвоирования УФСИН России по Республике Карелия приобрел новый спецавтомобиль. Он сделан в исправительной колонии УФСИН по республике Башкортостан и соответствует действующим ГОСТам. По словам заместителя начальника учреждения Константина Королева, "условия перевозки подследственных и осужденных в исправительные учреждения республики стали более комфортными, а охрана и надзор за ними – более надежными".

Новый автомобиль оборудован информационной системой контроля транспортных средств с использованием аппаратуры спутниковой навигации "Глонасс", которая позволяет контролировать маршрут движения ведомственного транспорта.

Салон оснащен датчиками, которые реагируют на состояние дверей, замков, включение зажигания. Видекамеры фиксируют все происходящее в кузове, в кабине водителя и снаружи автомобиля. В салоне работают кондиционер и биотуалет для комфортной организации дальних поездок.

Спецавтомобиль рассчитан на 15 мест.