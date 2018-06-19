Подозреваемый в убийстве таксиста в Петрозаводске пытался скрыться, утверждает свидетель

Петрозаводский городской суд продлил на 72 часа срок задержания подозреваемого местного жителя, который 17 июня, по версии следствия, зарезал таксиста.

Первые сообщения о трагедии появились в социальных сетях. Следственный комитет и МВД до последнего отказывались комментировать происшествие. В следкоме заявили, что возбуждено уголовное дело без указания статьи УК.

В суде выяснилось, что он явяляется подозреваемым по ст. 105 "Убийство". Мужчина был задержан 18 июня в 22.40 оперативниками, а в 23.30 доставлен на допрос к следователю. От дачи показаний по делу он отказался, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ.

Одна из свидетельниц по делу, по словам следователя, рассказала правоохранителям, что мужчина намеревался скрыться за пределами РК.

В суде выяснилось, что мужчина работает, но неофициально. Следователи просили продлить срок задержания, чтобы собрать дополнительные доказательства по делу. Адвокат не возражала против продления, так как, по ее словам, это в интересах подзащитного.

В итоге суд продлил ему срок задержания на 72 часа.