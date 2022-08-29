Арестованные автомобили и недвижимость в Карелии выставлены на продажу по цене ниже рыночной

Служба судебных приставов Карелии обновила список арестованных за долги автотранспорта и объектов недвижимости, выставленных на реализацию.

Перечень опубликован на официальном сайте ведомства.

«Посредством проведения публичных торгов ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация следующего имущества», — сказано в уведомлении.

На торги выставлены автомобиль PEUGEOT 408 2012 года выпуска и MITSUBISHI LANSER 2005 года выпуска. Начальная цена этих лотов — 267325 рублей и 229670 рублей. Один из них находится в Петрозаводске, другой — в поселке Надвоицы.

Кроме того, нежилое помещение в Сегеже выставлено на торги с начальной ценой 1547340 рублей, а в Надвоицах — за 1932050 рублей.

Также в Надвоицах продается за долги квартира. Начальная цена — 118830 рублей.

Вся информация размещена на сайте МТУ Росимущества.