Арестованные автомобили и недвижимость в Карелии выставлены на продажу по цене ниже рыночной

Служба судебных приставов Карелии обновила список арестованных за долги автотранспорта и объектов недвижимости, выставленных на реализацию.
Перечень опубликован на официальном сайте ведомства.
«Посредством проведения публичных торгов ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация следующего имущества», — сказано в уведомлении.
На торги выставлены автомобиль PEUGEOT 408 2012 года выпуска и MITSUBISHI LANSER 2005 года выпуска. Начальная цена этих лотов — 267325 рублей и 229670 рублей. Один из них находится в Петрозаводске, другой — в поселке Надвоицы.
Кроме того, нежилое помещение в Сегеже выставлено на торги с начальной ценой 1547340 рублей, а в Надвоицах — за 1932050 рублей.
Также в Надвоицах продается за долги квартира. Начальная цена — 118830 рублей.
Вся информация размещена на сайте МТУ Росимущества.
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