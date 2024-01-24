Арестованные автомобили и недвижимость выставлены на торги в Карелии

Приставы республики обновили список недвижимости, автомобилей и даже маломерных судов, реализуемых с молотка.

На сайте УФССП Карелии обновился список арестованного имущества, которое будет продаваться на торгах в счет уплаты долга.

Среди лотов — жилые и нежилые помещения, а также участки в разных городах и районах Карелии, в том числе в Петрозаводске, автомобили и маломерные суда.

Торги будут проводиться с 9 по 19 февраля 2024 года. Подробнее о реализуемом имуществе и порядке торгов можно узнать на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Карелии.