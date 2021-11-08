Арестованные за долги автомобили выставлены на продажу в разных городах Карелии

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов обновило перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.

В список на официальном сайте УФССП включены 9 единиц легковых и грузовых автомобилей. Часть из них продается ниже среднерыночной стоимости.

На торги выставлены KIA OPTIMA 2017 года выпуска за 1,3 млн рублей, CHEVROLET AVEO (2014 г. в., 540,6 тыс. рублей), HYUNDAI SOLARIS (2012 г. в., 267,3 тыс. рублей), Great Wall (2011 г. в., 399,5 тыс. рублей).

Кроме того, продаются КАМАЗ 2012 года выпуска (1,3 млн рублей), МАЗ (2012 г. в. 878,4 тыс. рублей), КАМАЗ (2002 г. в., 586,5 тыс. рублей), грузовой седельный тягач Volvo (2003 г. в., 1,3 млн рублей).

Автомобили находятся в Петрозаводске, Кондопоге, Питкяранте и Костомукше.

Информация о торгах размещена на сайте МТУ Росимущества.