Арестованный учредитель ООО "Ремстройкомплект" Чичин устроил сокамерникам богатое угощение

Городской суд Петрозаводска продлил арест учредителя ООО "Ремстройкомплект" из Санкт-Петербурга Игоря Чичина и генерального директора ООО "Служба заказчика" Сергея Салуева до конца августа. Верховный суд оставил эти решения в силе.

Как сообщалось ранее, Чичину вменяется неоднократное получение взяток в особо крупном размере в составе организованной группы, лидером которой, по версии следствия, был он сам. Также его обвиняют в даче взяток карельским чиновникам. Салуеву также предъявлено обвинение в даче крупных взяток на сумму 400-500 тысяч рублей.

"Ремстройкомплект" был генподрячиком по содержанию автомобильных дорог Карелии, а "Служба заказчика" заключала договоры субподряда с дорожными фирмами республики.

Чичин содержится в ИК №9 Петрозаводска. Оказавшись в камере, он устроил богатое угощение сокамерникам, накупив в тюремном магазине колбасы, сыра и фруктов.

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