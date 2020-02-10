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Арестованный за взятку экс-министр транспорта Карелии Кайдалов и его подельник Волчек не признают вину

Новости. Криминал
17:33, 11 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Экс-министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексею Кайдалову и бывшему заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку предъявили обвинение.

Накануне вечером 10 февраля бывшему министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексею Кайдалову следователь по особо важным делам карельского Следкома Антон Лапытько предъявил обвинение по статье 290 часть 6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей). Аналогичное обвинение было предъявлено и подельнику экс-министра, бывшему заместителю генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку. Максимальное наказание по данной статье -  до 15 лет лишения свободы.

По имеющейся информации, в тот же день в ПФРСИ (помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора) петрозаводской ИК № 9, где в настоящее время содержатся Кайдалов и Волчек, оба они первый раз были допрошены в качестве обвиняемых. Алексей Кайдалов, по нашим данным, свою вину не признал и от дачи показаний воздержался. Защищает бывшего члена карельского правительства Кайдалова адвокат Андрей Закатов.

Примеру своего питерского земляка и друга Кайдалова последовал и Волчек, также не согласившийся с предъявленным ему обвинением. Защищает Волчека адвокат Олег Нескоромный.

Напомним, в субботу, 8 февраля, Петрозаводский суд арестовал Кайдалова и Волчека до 5 апреля. По имеющейся информации, оба они обжаловали это решение в Верховный суд Карелии.

Как нам стало известно, вскоре после задержания Алексея Кайдалова в снимаемой им квартире на улице Лизы Чайкиной (недалеко от офиса Минтранса на улице Мерецкова), а также в квартире на улице Чапаева, где он частенько бывал и, кроме того, в его с супругой коттедже в Санкт-Петербурге сотрудники следственно-оперативной группы провели обыски. Что именно было изъято, нам не сообщили, сославшись на тайну следствия. По понятной причине, обыск пока не состоялся в квартире супругов Кайдаловых в Испании.

По данным нашего издания, 7 февраля обыск был проведен и в офисе аэропорта, который находится на третьем этаже бывшего Дома бытовых услуг на набережной Гюллинга, 11. Здесь, по информации сотрудников аэропорта, был изъят принадлежащий Игорю Волчеку мобильный телефон.

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