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Арестовано имущество учредителя компании, причастной к истории с обманутыми дольщиками в Петрозаводске

Новости. Общество
15:20, 23 Октября 2020
фото: sainavolok.nethouse.ru
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Арбитражный суд Карелии наложил арест на денежные средства и запретил сделки с имуществом учредителя фирмы "Стройком", которая фигурирует в скандальной истории с дольщиками жилищного строительства в Петрозаводске.

Как следует из материалов дела, ходатайство в суд направил конкурсный управляющий этой фирмы – она признана банкротом и находится в стадии конкурсного производства.

Размер требований кредиторов к "Стройкому" составляет 11,8 млн рублей. Суд наложил арест на денежные средства учредителя в размере этой суммы.

Кроме того, судебным решением запрещены регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, долей в уставных капиталах фирм и транспортных средств, принадлежащих учредителю.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-10-23 15:52:45
А почему только на 11,8 млн. наложен арест, если дольщики обмануты на 51 млн. рублей? Интересы дольщиков кто будет защищать, где прокуратура?
Клещ
2020-10-23 16:10:03
zanoza, минстрой будет)) Он же всем обездоленным помогает)
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