Арестовано имущество учредителя компании, причастной к истории с обманутыми дольщиками в Петрозаводске

Арбитражный суд Карелии наложил арест на денежные средства и запретил сделки с имуществом учредителя фирмы "Стройком", которая фигурирует в скандальной истории с дольщиками жилищного строительства в Петрозаводске.

Как следует из материалов дела, ходатайство в суд направил конкурсный управляющий этой фирмы – она признана банкротом и находится в стадии конкурсного производства.

Размер требований кредиторов к "Стройкому" составляет 11,8 млн рублей. Суд наложил арест на денежные средства учредителя в размере этой суммы. Кроме того, судебным решением запрещены регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, долей в уставных капиталах фирм и транспортных средств, принадлежащих учредителю. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".