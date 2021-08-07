Археолог рассказал, в чем ценность включения петроглифов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.

Включение беломорских и онежских петроглифов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО стало, пожалуй, главным событием в культуре Карелии в нынешнем году. «Столица на Онего» попросила известного карельского археолога Александра Жульникова поделиться своим мнением о том, что даст этот статус древних наскальных изображений республике, и как она могла бы сохранить уникальный памятник:

«Я бы отметил, что этого события в Карелии ждали давно, прежде всего — археологи. Идея включения карельских петроглифов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО принадлежит доктору исторических наук Юрию Александровичу Савватееву. Он первый стал говорить о том, что наши петроглифы достойны включения в этот список. В те годы уже был создан музей беломорских петроглифов, и открыт павильон „Бесовы следки“, т. е. была структура, которая занималась наскальными изображениями. Это было лет 30 назад, и теперь, наконец, идея Юрия Александровича реализована.

В мире сейчас насчитывается около 900 объектов культурного наследия, которые имеют такой статус. Представляете? Более 200 стран и около 900 объектов, которые такой статус получили. На мой взгляд, это, прежде всего, признание культурной значимости древних наскальных изображений Карелии», — заявил археолог Александр Жульников.

Подробности — в материале «Столицы на Онего».