Архиерей Русской православной церкви объяснил в проповеди причины блокировки интернет-сайтов

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин считает, что «беснование отроков приобретает чуть ли не характер эпидемии».

Выступая с очередной проповедью в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, глава Карельской митрополии Русской православной церкви выразил обеспокоенность растущим «беснованием подростков». Одну из причин этого митрополит Петрозаводский и Карельский Константин увидел в Интернете.

«Мы с вами живем в такое лукавое время, когда дети-подростки очень много беснуются – беснуются от интернета, беснуются от магических практик, беснуются от наркотиков – и в итоге они сатанеют, – сказал митрополит Константин. – Они становятся уязвимы для демонов, потому что родители им, в том числе, мало уделяют внимания. Если такой случай только один был описан во всех четырех евангелиях, то есть тогда, две тысячи лет назад беснование отроков, которые еще не набрали своих лишних грехов, было необыкновенной редкостью, то теперь это приобретает чуть ли не характер эпидемии, такой, что правительство и силовые органы вынуждены принимать особые меры по блокировке сайтов, интернета и всего остального».