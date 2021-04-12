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Архиерей Русской православной церкви объяснил в проповеди причины блокировки интернет-сайтов

Новости. Общество
10:32, 13 Апреля 2021
фото: ©eparhia.karelia.ru
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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин считает, что «беснование отроков приобретает чуть ли не характер эпидемии».

Выступая с очередной проповедью в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, глава Карельской митрополии Русской православной церкви выразил обеспокоенность растущим «беснованием подростков». Одну из причин этого митрополит Петрозаводский и Карельский Константин увидел в Интернете.

«Мы с вами живем в такое лукавое время, когда дети-подростки очень много беснуются – беснуются от интернета, беснуются от магических практик, беснуются от наркотиков – и в итоге они сатанеют, – сказал митрополит Константин. – Они становятся уязвимы для демонов, потому что родители им, в том числе, мало уделяют внимания. Если такой случай только один был описан во всех четырех евангелиях, то есть тогда, две тысячи лет назад беснование отроков, которые еще не набрали своих лишних грехов, было необыкновенной редкостью, то теперь это приобретает чуть ли не характер эпидемии, такой, что правительство и силовые органы вынуждены принимать особые меры по блокировке сайтов, интернета и всего остального».

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Комментарии

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Leopol'd
2021-04-13 11:15:28
Это уже даже не опиум для народа. Тут уже тяжелые наркотики пошли в ход.
Беня
2021-04-13 10:48:53
Ну да. беснуются. А шо делать?
И тогда соблазнятся мнози, и друг-друга предадаят и возненавидят друг-друга: и мнози лжепропроки восстанут и прельстят многия, и за умножение беззакония иссякнут любы многих, претерпевый же до конца, той спасется
Терпение. Ваше Высокопреосвященство, только терпение :)
театральный критик
2021-04-13 10:41:33
Из ямы возле театра бесы так и прут.
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