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Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
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Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска

Новости. Общество
16:43, 15 Ноября 2022

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В Петрозаводске строится первый в истории города район, который целиком будет располагаться на первой береговой линии Онежского озера.

Отметим, что ранее развитие городской инфраструктуры шло в противоположную от берега Онего сторону. Так, например, в советские времена были построены Кукковка и Древлянка. Это происходило потому, что к озеру подходили транспортные пути, а на самом берегу располагались промышленные предприятия. Но впоследствии генеральный план Петрозаводска был изменен в пользу удаления таких предприятий от воды.

Почему же меняются города? Потому что потребности человека сильно изменились за последние 30 лет, и вслед за изменением человека, меняются и места его проживания. Технический прогресс ускорил эти изменения, и теперь город — это не промышленный центр. Город — это комфортное место проживания, досуга и самореализации.

Новый район TALOJARVI. Город у воды в Петрозаводске проектировался по европейским стандартам градостроительства. Он совмещает в себе современную архитектуру и технологии, и поэтому является первой визитной карточкой комплексного освоения береговой полосы Петрозаводска.

В компании «Баренц Групп» рассказали, как зарождался этот проект.

«В начале 2021 года мы сформулировали техническое задание для нескольких крупнейших российских архитектурных бюро, — рассказывает специалист компании «Баренц Групп» Андрей Янкович. — Подошли к созданию проекта ответственно и серьезно, стараясь учесть все возможные «за» и «против».

Финальную стадию отбора прошли 6 проектов, среди которых после длительного изучения был выбран проект карельского архитектора Алексея Скрипицына, который сочетает в себе понимание внутренних особенностей региона, людей, рельефа, ментальности и потребностей».

TALOJÄRVI состоит из ансамбля 21 монолитных домов разной этажности: от 7 до 25–этажных высоток.

«В каждом подъезде 7-9 этажных домов будет по два бесшумных высокоскоростных лифта. В 25-этажных домах запроектировано по четыре лифта, на всех этажах предусмотрены кладовые для каждой квартиры.

Внешний вид домов будет выполнен в эко-стиле, что подчеркивает идею легенды бренда и названия комплекса.

Архитектурная концепция направлена на открытость природе, благодаря чему район на берегу Онежского озера должен стать местом притяжения горожан, — рассказывает Андрей. — Проект составлен таким образом, что практически из любой квартиры и на любом этаже жильцы смогут наслаждаться прекрасными видами на Онежское озеро.

В TALOJARVI все продумано до мелочей: расположение самих домов с учетом видовых характеристик, инсоляции, а также направления ветра. Запроектировано большое расстояние между домами, благодаря чему у автовладельцев будет много места для парковки, и в то же время — свободные от машин дворы». 

Много внимания уделяется и озеленению нового района — в TALOJARVI предусмотрены большие зеленые зоны для спорта и досуга.

О ходе строительства нового района мы рассказывали ранее.

Успейте забронировать квартиру на самых выгодных условиях на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

Проектные декларации на сайте Barenz.group

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