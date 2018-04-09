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Новости. Общество
09:56, 09 Апреля 2018
фото: муниципальный архив Петрозаводска

Архив Петрозаводска опубликовал снимки 2015 года, например, там есть Ширшина с Путиным

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Муниципальный архив подготовил виртуальную выставку фотографий, посвященную трехлетию присвоения Петрозаводску звания "Город воинской славы".

Об этом сообщает мэрия.

На сайте архива размещены снимки с церемонии вручения грамоты президента Российской Федерации о присвоении городу звания. 

"Этот комплекс фотодокументов был передан в архив на хранение администрацией Петрозаводского городского округа в 2015 году", - отметили в мэрии. 

Напомним, 6 апреля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Петрозаводску почетного звания "Город воинской славы". Такого статуса столица Карелии удостоена за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. 

Отметим, что стела, которая традиционно устанавливается в городах воинской славы, в Петрозаводске за эти три года так и не появилась.   

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Комментарии

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кир
2018-04-09 10:31:35
Галина Ширшина рано пришла в это недоразвитое общество. Хотя бы есть прецедент для несчастных наших людей. Какой-то ориентир во мраке.
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