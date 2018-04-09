Архив Петрозаводска опубликовал снимки 2015 года, например, там есть Ширшина с Путиным

Муниципальный архив подготовил виртуальную выставку фотографий, посвященную трехлетию присвоения Петрозаводску звания "Город воинской славы".

Об этом сообщает мэрия.

На сайте архива размещены снимки с церемонии вручения грамоты президента Российской Федерации о присвоении городу звания.

"Этот комплекс фотодокументов был передан в архив на хранение администрацией Петрозаводского городского округа в 2015 году", - отметили в мэрии.



Напомним, 6 апреля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Петрозаводску почетного звания "Город воинской славы". Такого статуса столица Карелии удостоена за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Отметим, что стела, которая традиционно устанавливается в городах воинской славы, в Петрозаводске за эти три года так и не появилась.