Архив Петрозаводска опубликовал снимки 2015 года, например, там есть Ширшина с Путиным
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Муниципальный архив подготовил виртуальную выставку фотографий, посвященную трехлетию присвоения Петрозаводску звания "Город воинской славы".
Об этом сообщает мэрия.
На сайте архива размещены снимки с церемонии вручения грамоты президента Российской Федерации о присвоении городу звания.
"Этот комплекс фотодокументов был передан в архив на хранение администрацией Петрозаводского городского округа в 2015 году", - отметили в мэрии.
Напомним, 6 апреля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Петрозаводску почетного звания "Город воинской славы". Такого статуса столица Карелии удостоена за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.
Отметим, что стела, которая традиционно устанавливается в городах воинской славы, в Петрозаводске за эти три года так и не появилась.
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