Аршавин заявил, что у России самые низкие шансы на победу в ЧМ-2018

Футболист выступал за сборную России с 2002 по 2012 год, но ни разу не сыграл на чемпионате мира.

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что у страны-хозяйки самые низкие шансы выиграть чемпионат мира среди оставшихся участников. Напомним, что бывший игрок "Зенита" и лондонского "Арсенала" сейчас выступает за казахстанский "Кайрат".

"У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но всё возможно. Если Россия смогла победить Испанию, то, может быть, они смогут одолеть и других соперников", - приводят слова Аршавина казахские СМИ.

Также Аршавин добавил, что хорошая физическая форма, строгая дисциплина и поддержка болельщиков помогли команде Станислава Черчесова достичь стадии 1/4 финала, пишет "Лайф".

Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года и попал в символическую сборную турнира. На чемпионате мира полузащитнику выступить не довелось.

Сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против команды Хорватии. Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин верит, что наша сборная сыграет в полуфинале ЧМ.