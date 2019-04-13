Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Петрозаводска

В рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" известный российский футболист, игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба встретился с 11-летним Святославом Кириковым из Петрозаводска.

В минувшую пятницу петрозаводчанин Святослав Кириков, которому был поставлен диагноз - острый лейкоз, посетил тренировку "Зенита", позднее Дзюба провел мастер-класс для юного болельщика, рассказал Пятый канал.

Желание посмотреть, как игроки сборной готовятся к матчам, у мальчика возникло во время визита фан-зоны чемпионата мира в Москве прошедшим летом. После двух лет лечения его болезнь начала отступать, в настоящее время он посещает больницу для наблюдения, пишет ТАСС.

Встречу с Дзюбой для Святослава организовали в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной", который помогает тяжелобольным детям. Святослав, несмотря на все испытания, — активный ребенок, он играет на гитаре, занимается карате и очень увлечен футболом: смотрит все игры сборной России. А Артем Дзюба, конечно, - его любимый игрок.