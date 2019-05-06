Артисты ансамбля "Скоморошина" спели песни заключенным Карелии

Фольклорный ансамбль народного творчества "Скоморошина" выступил в исправительной колонии №7, сообщили в УФСИН Карелии.

Фольклорный ансамбль народного творчества "Скоморошина" был приглашен администрацией учреждения в рамках культурно-досуговой работы с осужденными. Коллектив образован в 1995 году на базе Медвежьегорского городского дома культуры.

Ансамбль впервые приехал в исправительную колонию №7, до этого артисты выступали в других исправительных учреждениях республики. Артисты в народных костюмах исполняли старинные русские народные песни, потешки, сказки. Выступление ансамбля сопровождалось бурными аплодисментами зрителей.