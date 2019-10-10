Артисты балета "Кантеле" станцуют "Польку через ножку" в Грозном

Танцоры из Карелии выступят на Международном фестивале-конкурсе в Грозном.

Ксения Веселкова и Макар Садовов представят ансамбль "Кантеле" на XI Международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, сообщает Минкульт Карелии. На фестиваль, который соберутся около 100 танцоров из разных стран мира и регионов России, пройдет в Грозном с 15–18 октября.

Наши артисты выступят в номинации "Парный танец" с двумя композициями: "Полька через ножку" в постановке Игоря Моисеева и "Разговор" Ирины Зоточкиной.