Артисты из Карелии привезли в Калмыкию «Голомяное пламя» (ВИДЕО)

Артисты Национального театра Карелии показали жителям Калмыкии спектакль "Голомяное пламя", по одноименному роману Дмитрия Новикова, о нелегкой жизни поморов.

Национальный театр Карелии открыл гастрольную программу в Калмыкии спектаклем «Голомяное пламя» - одной из значительных постановок для истории народов побережья Белого моря.

Спектакль "Голомяное пламя", по одноименному роману Дмитрия Новикова, рассказывает о нелегкой жизни поморов.

Как отметили корреспонденты телеканала «Вести Калмыкия», на спектакль карельского театра в театре почти не осталось билетов.