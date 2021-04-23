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Артисты из Карелии привезли в Калмыкию «Голомяное пламя» (ВИДЕО)

Новости. Культура
15:37, 24 Апреля 2021
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Артисты Национального театра Карелии показали жителям Калмыкии спектакль "Голомяное пламя", по одноименному роману Дмитрия Новикова, о нелегкой жизни поморов.

Национальный театр Карелии открыл гастрольную программу в Калмыкии спектаклем «Голомяное пламя» - одной из значительных постановок для истории народов побережья Белого моря.

Спектакль "Голомяное пламя", по одноименному роману Дмитрия Новикова, рассказывает о нелегкой жизни поморов.

Как отметили корреспонденты телеканала «Вести Калмыкия», на спектакль карельского театра в театре почти не осталось билетов.

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