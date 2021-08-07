Артисты Национального театра Карелии покажут в Грозном «Кадриль»

Национальный театр Карелии примет участие в Третьем Всероссийском Фестивале национальных театров «Федерация», который пройдет в Чечне 11–19 сентября, сообщили в карельском Минкульте.

Спектакль «Кадриль» режиссера Вячеслава Полякова будет представлен зрителям 11 сентября.

На Фестиваль приедут также театры из Хакасии, Татарстана, Саха-Якутии, Карачаево-Черкессии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Алтая, Коми, Марий Эл и Чечни.

В Дни Фестиваля зрители увидят спектакли по мировой, национальной и современной драматургии. За 8 дней будут показаны 14 спектаклей.

Национальный театр Карелии примет участие в Фестивале уже в третий раз: ранее там были показаны «Сын-медведь» и «Дом окнами в поле».

Все спектакли участников предыдущих фестивалей «Федерация», безусловно, отличались высоким художественным уровнем и отвечали задачам и целям, поставленными его организаторами: формирование единого культурного пространства на территории Российской Федерации; патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание зрителя, формирование у него культурных ценностей; формирование здоровых межнациональных отношений; дальнейшее сотрудничество и укрепление связей между национальными театрами России и театрами страны в целом; обмен опытом театральных коллективов.

Организаторами Фестиваля являются Минкультуры РФ, Союз театральных деятелей РФ и правительство Чеченской Республики.