Артисты Театра огня из Петербурга выступят на «Гиперборее» в Петрозаводске

Кульминацией международного фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске станет огненное шоу на набережной Онежского озера.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.

По его словам, основная праздничная программа запланирована на 11 февраля.

«Самая сказочная атмосфера воцарится вечером. Здесь разноцветными огнями заиграет красочная подсветка скульптур, и начнут светиться элементы иллюминации, которые установлены на набережной и у здания администрации города», - рассказал Рикуль.

Перед закрытием фестиваля в 16.30 у ротонты с огненным шоу выступят петрозаводские артисты, а в 17.30 на центральной площадке состоится выступление Театра огня «Vasana» из Санкт-Петербурга. Он тоже будет развлекать зрителей игрой с огнем.

Полная программа «Гипербореи» опубликована на странице фестиваля.