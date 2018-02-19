Артур Мяки рассказал о новой работе после ухода из правительства Карелии

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Бывший председатель Госкомитета по ценам и тарифам республики Артур Мяки рассказал о своей новой работе и оценил тарифную политику нового руководства Карелии.
- Любой руководитель формирует команду из "своих" людей. Таковым для Артура Олеговича я не был. Тем не менее, я очень рад, что с помощью председателя российского правительства Дмитрия Медведева, ему удалось добиться снижения тарифов на электроэнергию для малого бизнеса республики уже с 1 апреля. Жаль, что у меня с Александром Худилайненом это не получилось, хотя мы также много работали в этом направлении, - сказал Мяки в интервью "Вестям Карелии".
Полный текст интервью читайте в материале издания.
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