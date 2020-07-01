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Артур Мяки возвращается в Карелию?

Новости. Общество
06:40, 02 Июля 2020
фото: ИА "Республика"/Николай Смирнов
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Экс-председатель Госкомитета по ценам и тарифам Карелии Артур Мяки в ближайшее время может возглавить филиал ООО "Петербургтеплоэнерго" в республике.

По данным нашего издания, вероятно, уже в июле филиал ООО "Петербургтеплоэнерго" в Карелии, который с 2011 года обеспечивает теплом и горячим водоснабжением Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский и Олонецкий районы может возглавить новый руководитель. Это – 57-летний уроженец Карелии, депутат ГосДумы в 1999-2004 годах Артур Мяки.

Напомним, что с 2010 по март 2017 года он возглавлял региональную энергетическую комиссию – ныне госкомитет по ценам и тарифам республики. Однако после назначения в феврале 2017 года врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который выразил недовольство тарифной политикой в республике, в частности, высокими ценами на электроэнергию для промышленных предприятий, Артур Мяки уволился. По его словам, "по собственному желанию". После этого, как мы ранее сообщали, он был назначен генеральным директором ООО "Газпром Теплоэнерго Псков", которое продолжает возглавлять и сегодня.

Однако Артур Мяки никогда не скрывал, что хотел бы вернуться в родную Карелию, где у него живут супруга и двое несовершеннолетних детей. И сейчас эта его мечта, похоже, начинает осуществляться. Дело в том, что возглавлявший с ноября 2017 года карельский филиал ООО "Петербургтеплоэнерго" житель города на Неве Николай Пранько в июне оставил должность руководителя. Как сообщил нашему изданию Пранько, он "ушел сам и вернулся в Санкт-Петербург".

Как скоро Артура Мяки могут назначить на новую должность в Карелию? Об этом по телефону мы спросили самого Артура Элденовича.

"Дело в том, что кандидатура нового генерального директора ООО "Газпром Теплоэнерго Псков", который может заменить меня в этой должности, до сих пор не определена, - сообщил "Столице на Онего" Артур Мяки. – Что касается моего возможного назначения в Карелию, то этот вопрос решать не мне, а моему руководству".

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