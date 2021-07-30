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Артур Парфенчиков готовится болеть на Олимпийских играх за гимнастку из Петрозаводска

Новости. Общество
14:50, 01 Августа 2021
фото: © Минспорта Карелии

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Воспитанница Спортшколы олимпийского резерва №1 Анастасия Максимова в составе сборной по художественной гимнастике принимает участие на Олимпийских играх в Токио.

На своей странице в соцсети глваа Карелии артур Парфенчиков сообщил, что уже в следующих выходных за олимпийские медали в Токио будет бороться сборная страны по художественной гимнастике.

«И мы, конечно, болеем за нашу землячку, воспитанницу Спортшколы олимпийского резерва №1 Анастасию Максимову. В ее копилке уже есть титул олимпийской чемпионки, завоеванный на соревнованиях в Рио. Верим, что она его обязательно подтвердит!», - написал Артур Парфенчиков.

Глава отметил, что мы гордимся достижениями наших спортсменов, отметив, что старший тренер отделения тхэквондо Спортшколы олимпийского резва №5 петрозаводчанка Елизавета Тарасевич назначена международным судьей на Паралимпийские игры, которые стартуют 29 августа.

А баскетбольные олимпийские матчи комментирует тоже наш земляк Андрей Панкрашев!

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Комментарии

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Козьма
2021-08-01 17:02:51
" готовится болеть " , Хоть не заболел бы раньше без прививки , а то вирус на дворе .
театральный критик
2021-08-01 16:57:25
Женская сборная Германии отказалась выступать в труселях и оделась в шаровары.
Off
2021-08-01 16:03:41
надо устроить онлайн-репортаж , как губер готовится болеть .....
Изя
2021-08-01 15:24:20
Не интересен в принципе ((((((((( :)
наташка
2021-08-01 15:02:42
Стопкой чачи ?
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