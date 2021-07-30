Артур Парфенчиков готовится болеть на Олимпийских играх за гимнастку из Петрозаводска

Воспитанница Спортшколы олимпийского резерва №1 Анастасия Максимова в составе сборной по художественной гимнастике принимает участие на Олимпийских играх в Токио.

На своей странице в соцсети глваа Карелии артур Парфенчиков сообщил, что уже в следующих выходных за олимпийские медали в Токио будет бороться сборная страны по художественной гимнастике.

«И мы, конечно, болеем за нашу землячку, воспитанницу Спортшколы олимпийского резерва №1 Анастасию Максимову. В ее копилке уже есть титул олимпийской чемпионки, завоеванный на соревнованиях в Рио. Верим, что она его обязательно подтвердит!», - написал Артур Парфенчиков.

Глава отметил, что мы гордимся достижениями наших спортсменов, отметив, что старший тренер отделения тхэквондо Спортшколы олимпийского резва №5 петрозаводчанка Елизавета Тарасевич назначена международным судьей на Паралимпийские игры, которые стартуют 29 августа.

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