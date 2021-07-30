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Тренер спортшколы Петрозаводска поедет судить Паралимпийские игры в Токио

Новости. Общество
13:07, 01 Августа 2021
фото: Елизавета Тарасевич/ источник фото - паблик «Спорт – норма жизни»

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Старший тренер отделения тхэквондо спортивной школы олимпийского резерва №5 Елизавета Тарасевич назначена международным судьей на Паралимпийские игры в Токио.

Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни», петрозаводчанка Елизавета Тарасевич назначена международным судьей на Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.

Елизавета Тарасевич - судья международной категории. Она отметила, что процесс отбора судей на Паралимпийские игры в Токио начался еще в 2019 году. Отбор проводился из сотен международных судей по всему миру. Программа отбора включала в себя тестирования, среди которых письменный тест на английском языке на знание правил, тест на скорость реакции, тест по физической подготовке, тест здоровья, кроме того кандидат должен был принять участие в международных квалификациях.

Соревнования по тхэквондо состоятся со 2 по 4 сентября. Елизавета - единственная из России, кто будет судить соревнования в этом виде спорта на Паралимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Тхэквондист из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио.

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