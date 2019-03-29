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Новости. Экономика
12:58, 29 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Артур Парфенчиков: "Я сейчас поел наваги. Крымская барабулька отдыхает!"

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Глава Карелии посетовал на отсутствие в Петрозаводске "хорошей поморской кухни".

В Карелии необходимо развивать гастрономический туризм. Такое мнение высказал глава республики Артур Парфенчиков, рассуждая о путях увеличения туристического потока в регион в зимний период. По словам губернатора, знакомство с национальной кухней особенно востребовано у туристов, и республике нужно создать свою систему гастрономического туризма, в которую бы вошли заведения общественного питания, специализирующиеся на кулинарных традициях региона.

"У нас в чем тут есть преимущество? У нас с вами даже национальная кухня – национальна! Сугубо национальна! Она разнообразна", – подчеркнул губернатор.


Поморские рыбники. Фото: Валерий Поташов
 

Выступая с приветственным словом перед участниками совещания по развитию зимнего туризма, которое прошло 29 марта в Петрозаводске, глава Карелии поделился собственными впечатлениями от знакомства с кулинарными традициями народов республики.    

"Слушайте, я сейчас поел этой наваги. Барабулька отдыхает крымская! – сказал Парфенчиков. – Я всем скажу: если вы хотите поесть нормальной рыбы, приезжайте, ешьте нашу навагу!".

Однако, как заметил Парфенчиков, в Петрозаводске сегодня негде отведать "хорошую поморскую кухню".

"Мы привыкли, что у нас калитки. Вот калитки – это все. Калитки – это вкусно, конечно, я уж не говорю про то, что даже в первый год многим владельцев баз, ресторанов просто раздал список карельской выпечки. Слушайте, ну что вы калитку? Посмотрите, сколько есть еще различных видов выпечки в карельской кухне! Но почему мы сегодня забываем о своеобразных изделиях поморской кухни? Те же самые шаньги! Те же самые рыбники! Причем, я посмотрел, у нас даже рыбники разные! Вот это карелы делают рыбники, вот это делают поморы. Можно целый фестиваль карельских рыбников провести", – развил свою мысль губернатор.

 

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Комментарии

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User
2019-03-29 13:16:03
Наважьи рыбники и морс - вот трэнд развития республики! А что дороги в очередной раз со снегом растаяли - туристы переживут.
однозначно
2019-03-29 13:15:51
Сегодня он сомневается в крымской барабульке, а завтра заявит, что Крым не наш ?
Гость
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