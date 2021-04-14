Артур Парфенчиков: «Летальность от коронавируса в Карелии в 3 раза меньше, чем по России»

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, какие антиковидные меры были приняты в республике во время пандемии, а также выразил благодарность медикам и волонтерам за работу в этот сложный для всех период.

В ходе выступления в парламенте республики глава подчеркнул, что Карелия, как и вся страна, во время пандемии коронавируса максимально оперативно и жестко отреагировала на возникшую чрезвычайную угрозу общественному здоровью.

С 12 марта 2020 года в республике были введены режим повышенной готовности и комплекс изоляционно-ограничительных мероприятий.

Всей социальной сфере Карелии, предприятиям и организациям пришлось мгновенно перестраиваться под новые вызовы.

По словам Артура Парфенчикова, на переднем крае борьбы с инфекцией, конечно, оказалась медицина.

«В очень сжатые сроки в республике был создан дополнительный коечный фонд. На 31 декабря 2020 года были развернуты 1257 коек. Это в четыре раза выше планового показателя Минздрава России, и в 23 раза больше того количества мест, которое мы имели на начало пандемии. Доля свободных коек в пик пандемии поддерживалась на уровне не ниже 15-20% от коечного фонда. Учреждения здравоохранения были обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Они получили более 160 единиц нового дорогостоящего оборудования, включая аппараты ИВЛ и ЭКМО, компьютерные томографы и транспортировочные боксы, лабораторное и диагностическое оборудование, а также переносные кислородные концентраторы. Практически в семь раз пришлось нарастить и мощности для тестирования», — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем выступлении в парламенте республики.

Не стал Парфенчиков скрывать, что при оказании медицинской помощи по лечению коронавируса были проблемы и сложности, и жители республики сигнализировали об этом.

«Мы работали целенаправленно по каждому обращению. Порою было чрезвычайно трудно. Многим медработникам приходилось почти с нуля осваивать работу в режиме эпидемиологической угрозы — по сортировке больных, по использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению мер безопасности. Люди трудились с огромной нагрузкой — иногда в круглосуточном режиме и вахтовым методом. В таких условиях на результатах работы сказывается усталость. Нам пришлось урегулировать и эти моменты. Были сформированы списки резерва из медицинских специалистов и студентов старших курсов профильного специалитета», — объяснил глава Карелии.

Все, кто боролся за сохранение здоровья и жизни земляков, — медики, студенты, волонтеры, — в общей сложности это около 5 тысяч 700 человек, делали свою работу на пределе сил, очень мужественно и самоотверженно, считает глава.

«Благодаря самоотверженности врачей и волонтеров летальность от коронавируса в республике почти в три раза ниже средней по стране. Этот показатель является ключевым, комплексным для оценки инфекции. Он отражает своевременность диагностики и госпитализации, качество и эффективность оказания медицинской помощи, которые в итоге позволили снизить число умерших среди заболевших этой серьезной, смертельно опасной болезнью», — сказал Артур Парфенчиков.

Как и во всей стране, в крайне тяжелый период Карелия оказала поддержку медикам, стимулировав их труд дополнительными региональными доплатами.

«Уже с 1 апреля каждый работник получал выплаты за особые условия труда, как из федерального, так и из регионального бюджета. Региональные доплаты распространялись не только на специалистов „красной зоны“ и ковидной бригады, а на весь персонал, работающий с пациентами этой группы риска», — напомнил глава республики, еще раз выразив слова глубокой благодарности работникам здравоохранения за проявленные в борьбе с пандемией мужество, самоотдачу и верность своему делу.

Также Артур Парфенчиков отметил и тех предпринимателей, общественников, депутатов, добровольцев, которые в сложный для всех период пришли на помощь врачам и простым людям, нуждающимся в поддержке.

«Огромное спасибо всем жителям республики, которые по зову сердца, активно и бескорыстно участвовали в этой работе!» — сказал Артур Парфенчиков.