Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители нового микрорайона в Петрозаводске вынуждены в часы пик стоять в огромных пробках 10
Сегодня 06:40
Экс-главе Минтранса Кайдалову вызвали скорую в зал суда в Петрозаводске 8
14.04.2021 11:03
Парфенчиков анонсировал появление крупного мебельного производства в Петрозаводске 7
14.04.2021 16:55
Еще два кандидата вступили в борьбу за должность сити-менеджера Петрозаводска 17
14.04.2021 16:59
Петрозаводск закрепил свое лидерство в России по отказу населения от наличных денег 1
14.04.2021 15:17
В Петрозаводске построят высотный дом «Онегин» с видом на озеро и панорамными окнами (ВИДЕО)
14.04.2021 15:47
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде 6
14.04.2021 18:33

Артур Парфенчиков: «Летальность от коронавируса в Карелии в 3 раза меньше, чем по России»

Новости. Общество
10:18, 15 Апреля 2021
фото: © Илья Тимин
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, какие антиковидные меры были приняты в республике во время пандемии, а также выразил благодарность медикам и волонтерам за работу в этот сложный для всех период.

В ходе выступления в парламенте республики глава подчеркнул, что Карелия, как и вся страна, во время пандемии коронавируса максимально оперативно и жестко отреагировала на возникшую чрезвычайную угрозу общественному здоровью.

С 12 марта 2020 года в республике были введены режим повышенной готовности и комплекс изоляционно-ограничительных мероприятий.

Всей социальной сфере Карелии, предприятиям и организациям пришлось мгновенно перестраиваться под новые вызовы.

По словам Артура Парфенчикова, на переднем крае борьбы с инфекцией, конечно, оказалась медицина.

«В очень сжатые сроки в республике был создан дополнительный коечный фонд. На 31 декабря 2020 года были развернуты 1257 коек. Это в четыре раза выше планового показателя Минздрава России, и в 23 раза больше того количества мест, которое мы имели на начало пандемии. Доля свободных коек в пик пандемии поддерживалась на уровне не ниже 15-20% от коечного фонда. Учреждения здравоохранения были обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Они получили более 160 единиц нового дорогостоящего оборудования, включая аппараты ИВЛ и ЭКМО, компьютерные томографы и транспортировочные боксы, лабораторное и диагностическое оборудование, а также переносные кислородные концентраторы. Практически в семь раз пришлось нарастить и мощности для тестирования», — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем выступлении в парламенте республики.

Не стал Парфенчиков скрывать, что при оказании медицинской помощи по лечению коронавируса были проблемы и сложности, и жители республики сигнализировали об этом.

«Мы работали целенаправленно по каждому обращению. Порою было чрезвычайно трудно. Многим медработникам приходилось почти с нуля осваивать работу в режиме эпидемиологической угрозы — по сортировке больных, по использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению мер безопасности. Люди трудились с огромной нагрузкой — иногда в круглосуточном режиме и вахтовым методом. В таких условиях на результатах работы сказывается усталость. Нам пришлось урегулировать и эти моменты. Были сформированы списки резерва из медицинских специалистов и студентов старших курсов профильного специалитета», — объяснил глава Карелии.

Все, кто боролся за сохранение здоровья и жизни земляков, — медики, студенты, волонтеры, — в общей сложности это около 5 тысяч 700 человек, делали свою работу на пределе сил, очень мужественно и самоотверженно, считает глава.

«Благодаря самоотверженности врачей и волонтеров летальность от коронавируса в республике почти в три раза ниже средней по стране. Этот показатель является ключевым, комплексным для оценки инфекции. Он отражает своевременность диагностики и госпитализации, качество и эффективность оказания медицинской помощи, которые в итоге позволили снизить число умерших среди заболевших этой серьезной, смертельно опасной болезнью», — сказал Артур Парфенчиков.

Как и во всей стране, в крайне тяжелый период Карелия оказала поддержку медикам, стимулировав их труд дополнительными региональными доплатами.

«Уже с 1 апреля каждый работник получал выплаты за особые условия труда, как из федерального, так и из регионального бюджета. Региональные доплаты распространялись не только на специалистов „красной зоны“ и ковидной бригады, а на весь персонал, работающий с пациентами этой группы риска», — напомнил глава республики, еще раз выразив слова глубокой благодарности работникам здравоохранения за проявленные в борьбе с пандемией мужество, самоотдачу и верность своему делу.

Также Артур Парфенчиков отметил и тех предпринимателей, общественников, депутатов, добровольцев, которые в сложный для всех период пришли на помощь врачам и простым людям, нуждающимся в поддержке.

«Огромное спасибо всем жителям республики, которые по зову сердца, активно и бескорыстно участвовали в этой работе!» — сказал Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-04-15 10:21:50
Гундарова на Красной линии надо смотреть, а не ......
Изя
2021-04-15 10:21:28
Кто о чём , а ....про баню ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

14.04.2021 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»