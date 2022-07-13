890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
Сегодня 09:54
Граница открыта: туристов из Карелии начали выпускать в Финляндию
Сегодня 12:50

Артур Парфенчиков о модернизации «Карельского окатыша»: «Это уникальный проект в масштабах всей мировой металлургии»

Новости. Общество
15:41, 15 Июля 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

В преддверии Дня металлурга Глава Карелии встретился с коллективом предприятия и вручил награды заслуженным работникам.

В Костомукше проходят мероприятия, посвященные 40-летию горно-обогатительного комбината. Сегодня Глава республики Артур Парфенчиков, председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, руководитель АО «Карельский окатыш» Максим Воробьев открыли памятную доску легендарному директору Костомукшского ГОКа Николаю Петровичу Ершову. Под его руководством запущенное на два года раньше срока предприятие завоевало лидирующие позиции в отрасли. В открытии мемориала участвовали родственники Николая Ершова.

Сейчас «Карельский окатыш» реализует крупнейший в истории комбината проект — строит комплекс циклично-поточной технологии. Общие инвестиции составят 11 миллиардов рублей. Использование новой техники позволит предприятию получать дополнительно два миллиарда рублей в год и создать 127 новых рабочих мест. Горную массу на поверхность будут поднимать не самосвалы, а ленточные конвейеры. Это снизит затраты на транспортировку и сократит выбросы в атмосферу выхлопных газов от техники. Производительность циклично-поточной технологии составит 70 миллионов тонн горной массы в год.

«Это уникальный проект в масштабах всей мировой металлургии. Он получил статус резидента Арктической зоны, что дает серьёзную господдержку с получением федеральных и региональных льгот. Благодарю директора комбината Максима Воробьева и его команду за этот труд», — сказал Артур Парфенчиков.

Запуск комплекса запланирован на 2023 год.

Накануне значимого для костомукшан профессионального праздника — Дня металлурга — и юбилея горно-обогатительного предприятия Глава Карелии встретился с коллективом «Карельского окатыша». Во время встречи чествовали отличившихся работников предприятия. Почетное звание «Заслуженный работник горнопромышленного комплекса Республики Карелия» присвоено начальнику цеха Сергею Луневу и главному инженеру цеха Михаилу Торопову.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2022, 15:28
Стало известно, когда в Карелию вернется 32-градусная жара
10.07.2022, 14:35
Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии
10.07.2022, 20:27
Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
09.07.2022, 20:30
В России резко упали ставки по потребительским кредитам
10.07.2022, 15:24
В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии
11.07.2022, 07:00
Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.