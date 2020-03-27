890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели VS коронавирус: как меняется бизнес для людей во время кризиса
27.03.2020 13:10
Хулиганы разбили мозаичного лося у кафе в центре Петрозаводска (ФОТО) 6
Сегодня 07:15
Экс-чиновница мэрии Петрозаводска назвала выступающих против туристов из Москвы нацистами 25
Сегодня 06:40
Фотограф снял, как Петрозаводск переживает "карантинную неделю" (ФОТО) 1
Сегодня 13:36
Общественный транспорт ездит по Петрозаводску в нарушение распоряжения Парфенчикова (ФОТОФАКТ) 12
Сегодня 09:54

Артур Парфенчиков опубликовал перечень непродовольственных товаров первой необходимости

Новости. Общество
20:39, 30 Марта 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

После того, как в правительстве РФ уточнили перечень глава Карелии внес корректировки в подписанное ранее распоряжение.

Власти Карелии уточнили, что относится к непродовольственным товарам первой необходимости.

Также в список необходимых товаров входит санитарно-гигиеническая маска и антисептик для рук.

"В последние дни в соцсетях был шквал комментариев по работающим в Карелии магазинам, реализующим стройматериалы, садовый инвентарь, мебель и прочие товары. Назвать их самыми необходимыми в нынешней ситуации трудно. Обращаю особое внимание, что теперь, в соответствии с новым правовым актом, к работе допускаются только те сотрудники, в чьи трудовые обязанности входит реализация товаров из утвержденного списка. То есть если продавец реализует товары первой необходимости – он может работать. Но если за соседним прилавком стоит продавец, который торгует только стройматериалами или бытовой техникой, то это нарушение. Еще раз повторюсь – искать лазейки бессмысленно. Торговые центры должны быть закрыты!", – отметил глава Карелии на своей странице в соцсети.

Напомним, правительство исключило 13 пунктов из списка товаров первой необходимости.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.03.2020, 18:40
Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда коронавирус придет в республику
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
28.03.2020, 15:30
"Мы найдем управу на хитрых дельцов"
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
29.03.2020, 20:27
В Карелии выявлен второй условно больной коронавирусом (СРОЧНО)
23.03.2020, 06:40
Серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС - прорвало дамбу (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 16:59
Политкухня
"Мы сможем привлекать инвесторов на наши северные территории" 1
Депутат Госдумы Валентина Пивненко предложила внести в закон об Арктической зоне дополнительно три северных района Карелии.
Дмитрий Родионов: "Новая редакция ФЦП увеличена на 4 объекта и на 3 млрд рублей" 3
Сегодня 11:51
Губернатор им не указ 2
Сегодня 11:46
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
26.03.2020 14:14
Обращение Владимира Путина к гражданам России 2
25.03.2020 17:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:04
Личное мнение
Спасите нас от спасающихся!
Бесконтрольный поток "карантинных" туристов в Карелию может обернуться для республики катастрофой.
"Карельская душа" простых вещей
Сегодня 15:13
Предприниматели VS коронавирус: как меняется бизнес для людей в условиях кризиса
27.03.2020 13:09
архив чтиво

Медиа

Петрозаводск. Коронавирус
Сегодня 12:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»