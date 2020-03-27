Артур Парфенчиков опубликовал перечень непродовольственных товаров первой необходимости

После того, как в правительстве РФ уточнили перечень глава Карелии внес корректировки в подписанное ранее распоряжение.

Власти Карелии уточнили, что относится к непродовольственным товарам первой необходимости.

Также в список необходимых товаров входит санитарно-гигиеническая маска и антисептик для рук.



"В последние дни в соцсетях был шквал комментариев по работающим в Карелии магазинам, реализующим стройматериалы, садовый инвентарь, мебель и прочие товары. Назвать их самыми необходимыми в нынешней ситуации трудно. Обращаю особое внимание, что теперь, в соответствии с новым правовым актом, к работе допускаются только те сотрудники, в чьи трудовые обязанности входит реализация товаров из утвержденного списка. То есть если продавец реализует товары первой необходимости – он может работать. Но если за соседним прилавком стоит продавец, который торгует только стройматериалами или бытовой техникой, то это нарушение. Еще раз повторюсь – искать лазейки бессмысленно. Торговые центры должны быть закрыты!", – отметил глава Карелии на своей странице в соцсети.

Напомним, правительство исключило 13 пунктов из списка товаров первой необходимости.