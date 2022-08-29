Артур Парфенчиков победил на выборах главы Карелии

Действующий руководитель республики Артур Парфенчиков одержал победу на выборах главы Карелии, набрав большинство голосов.

Как сообщается в паблике Центральной избирательной комиссии, Артур Парфенчиков набирает 69,15% голосов избирателей по итогам подсчета 100% протоколов от избирательных комиссий. За него проголосовали 97543 человека.

Второе место занимает Андрей Рогалевич с результатом в 13,41% (18910 человек), с небольшим отрывом от него идет Евгений Ульянов – 12,64% (17834 человека).

Четвертое место у Анатолия Дударина - 1,65% голосов (2330 человек). Замыкает пятерку кандидатов на пост главы Иван Кадаяс - 0,61% (865 человек).

По предварительным результатам явка составила 27,94% (141 106 избирателей).

Напомним, выборы главы Карелии проводились в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября, с 8 до 20.00.