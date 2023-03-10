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Артур Парфенчиков показал людей, на которых держится наша Карелия

Новости. Общество
10:13, 11 Марта 2023
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

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Глава Карелии рассказал о семье предпринимателей из Олонецкого района, который круглый год занимаются земледелием.

«Еще недавно в теплице семьи Шлипкиных из села Рыпушкалицы была вот такая красота! К 8 Марта Александр и Юлия вырастили 10 тысяч тюльпанов. Распродали все, до единого цветка!» - рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Их теплица, по словам главы, никогда не пустует. Одна сельхозкультура сменяет другую. За год – 4 севооборота. Сначала тюльпаны, следом – рассада однолетних и многолетних цветов, потом овощей (огурцов, томатов, перцев) и уже под зиму – зелень и горшечные цветы.

«А начиналось все много лет назад, когда Александр и Юлия продавали излишки того, что выращивали для себя и родственников. Со временем поняли, что нужно выходить на новый уровень. Зарегистрировали крестьянское хозяйство. Выиграли грант по линии Минсельхоза. Хватило и на оборудование, и на котельную, чтобы задействовать теплицу круглый год. Практика показала – решение было верным, - написал Артур Парфенчиков. - В 2020-м фермеры открыли в Олонце небольшой магазин. Сюда земляки приходят за рассадой, семенами, цветами и всем, что необходимо для сада-огорода».

Руководитель республики отметил, что Александр и Юлия – настоящие труженики. Занимаются любимым делом на родной олонецкой земле. Уже давно не новички, но все время учатся чему-то новому и в то же время делятся своим опытом с начинающими фермерами. А еще воспитывают троих детей, которые помогают родителям и в теплице, и в магазине, и по дому.

«Вот на таких людях и держится наша Карелия!» - сказал Артур Парфенчиков.

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