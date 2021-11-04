Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем народного единства

Глава республики напомнил, что для представителей 130 народов Карелия является родным домом.

«Друзья, сегодня мы отмечаем День народного единства. Наша Карелия — многонациональная республика. Русские и карелы, украинцы и белорусы, татары и грузины — для представителей 130 народов Карелия является родным домом», — обратился к жителям республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии рассказал об уникальном этнопоказе, соединившем традиционные костюмы народов, проживающих в республике, и современную моду.

«Так, наши известные карельские дизайнеры Евгения Маккоева и Лада Дымкина создали целую коллекцию современного национального костюма, 26 образов. Они были продемонстрированы на этнопоказе, где также можно было увидеть и традиционные одежды», — рассказал Артур Парфенчиков, уточнив, что девушки работали над коллекцией в рамках проекта «Национальная мода Карелии — современный стиль отношений», который был подготовлен Содружеством народов Карелии. С полным видео об этнопоказе можно ознакомиться по ссылке.

Глава региона пожелал авторскому коллективу дальнейших успехов, а жителей Карелии поздравил с праздником.