Артур Парфенчиков прокомментировал итоги Съезда «Единой России»

Глава Карелии, секретарь регионального отделения партии отметил, что приоритетной задачей остается помощь бойцам и ветеранам СВО, их родным и близким.

В Москве 14 декабря начался XXII Съезд партии «Единая Россия». Проходящий на площадке Национального центра «Россия» Съезд собрал представителей всех регионов страны, а ключевым событием стало выступление перед делегатами Президента России Владимира Путина, уделившего особое внимание ведущей роли партии в поддержке участников и ветеранов СВО, членов их семей.

«Единая Россия» как настоящий лидер работает именно там, где решается судьба страны. Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют всё самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу», — сказал Президент, также поручивший расширить федеральный образовательный проект «Время Героев» для участников СВО и запустить аналогичные программы в регионах.

С первых дней спецоперации региональное отделение партии в Карелии развернуло гуманитарную миссию для помощи фронту, объединившую тысячи неравнодушных жителей республики.

«Конечно, сегодня это основная задача для нашей партии. Меня очень порадовали недавние данные статистики: 84% жителей Карелии назвали себя патриотами. У нас в республике очень активно идет сбор гуманитарных грузов для наших бойцов. Все вместе мы отправили уже около 500 тонн», — сказал Глава республики Артур Парфенчиков.

По инициативе «Единой России» в Карелии также принят пакет мер социальной поддержки для семей участников СВО, в первую очередь — семей с детьми. О помощи родным и близким бойцов СВО рассказал Глава Карелии — в частности, несмотря на то, что новая федеральная программа расселения еще не началась, власти республики нашли возможность досрочно обеспечить благоустроенными квартирами почти 100 семей участников СВО.

Помимо этого, на Съезде «Единой России» были приняты изменения в народную программу партии с учетом новых нацпроектов, стартующих по инициативе Президента. Владимир Путин отметил: по сути, это дорожная карта практического воплощения всех масштабных планов на ближайшие шесть лет. Если в 2005 году действовало четыре национальных проекта, то теперь их будет 20. Как сообщил на Съезде председатель партии Дмитрий Медведев, на действие этой обновленной программы в бюджете предусмотрено около 15 трлн рублей.

«Благодаря активной позиции фракции «Единой России» мы также обеспечили в бюджете Карелии финансирование региональной народной программы. В числе основных мероприятий на 2025 год такие, как начало строительства нового онкоцентра, старт капремонта техникумов, колледжей и детских садов; продолжение газификации Карелии; ремонт дорог, реконструкция водоочистных сооружений в Суоярви, строительство водоочистных сооружений в Сегеже. Работу по всем ключевым направлениям, поддержку участников СВО и их семей, повышение качества жизни в регионах «Единая Россия» продолжит наращивать. Такая задача поставлена на ближайшие годы и Президентом нашей страны, и руководителем партии Дмитрием Медведевым», — добавил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.