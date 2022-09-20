Артур Парфенчиков вступил в должность главы Карелии

В Карелии прошла торжественная церемония вступления в должность избранного главы республики Артура Парфенчикова.

Церемония состоялась в понедельник, 26 сентября, в Нацбиблиотеке Карелии в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков получил из рук председателя Центральной избирательной комиссии Карелии Алексея Бахилина удостоверение и произнес текст присяги главы Карелии.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Карелия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Карелия, верно служить народу», — гласит текст присяги, произнесенный Парфенчиковым.



Напомним, на выборах главы Карелии одержал победу действующий губернатор Артур Парфенчиков, представляющий партию «Единая Россия». Согласно итогам обработки всех протоколов избирательных комиссий, Парфенчиков набрал 69,15% голосов избирателей. За него проголосовали 97543 человека.