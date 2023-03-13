Реклама

Новый район Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»: каким он будет? (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 16:30
Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)
13.03.2023 16:30
Стало известно, что в конце прошлого года ушел из жизни экс-гендиректор «Кареллеспрома» Андрей Бенин
Сегодня 06:40
Стать учителем года и уйти в онлайн
Новое
Сегодня 14:42

Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»

Новости. Общество
16:14, 14 Марта 2023
фото: © Михаил Почуев / ТАСС

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе онлайн-совещания сообщил, что в Петрозаводске где-то придется расселять и сносить 5-этажные «хрущевки», которые мешают комплексному развитию.

Сегодня, 14 марта, в ходе онлайн-совещания по развитию Петрозаводска подробно был рассмотрен вопрос расселения аварийного фонда. Глава Карелии Артур Парфенчиков укорил прежние власти города за некачественную работу в данном направлении.

«Вместо того, чтобы признать дом аварийным и снести его в рамках федеральных средств и дать людям нормальное жилье, его ремонтировали, тратили колоссальные средства. Сейчас мы будем его сносить за региональные деньги, потому что нам нужно освобождать территорию для комплексного развития. Мы же не можем снести все аварийки, бараки, сараи и оставить посередине стоять „красивое“ двухэтажное деревянное здание, но красивое только внешне: с сайдингом и покосившейся крышей. Придется находить юридические механизмы его изъятия с этой территории. То есть брать деньги из регионального бюджета и расселять граждан», — возмутился Артур Парфенчиков.

При этом глава Карелии рассказал, что на днях прогулялся по Зареке, посмотрел масштабы аварийного жилья.

«Прошелся по Зареке, где-то там можно за свои деньги снести, а где-то, может быт, бизнес поможет. Придется и 5-этажки „хрущевки“ расселять, потому что она стоит одна среди бараков, как маяк. Бараки снесли, а пятиэтажка стоит и не дает ничего строить. По строительным нормам нужно и ее сносить, так как она мешает реализации проекта на 1000 квартир, причем квартир качественных, современных, в центре города. Это комплексный вопрос и его нужно решать. Мы же не временщики. Нам надо смотреть, как город будет выглядеть через десятки лет. У нас родной город и делать надо на века», — сказал глава республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2023, 20:30
Стало известно, кому в России повысят пенсию с 1 апреля
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
09.03.2023, 12:04
Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне
08.03.2023, 09:05
Два человека погибли в Петрозаводске после того, как внедорожник влетел в припаркованную фуру
07.03.2023, 00:10
Аналитик назвал справедливый курс доллара
10.03.2023, 17:25
Еще два бойца из Карелии погибли в зоне СВО

Аналитика

Сегодня 12:17
Обществоведение
Помогаем каждому: в Карелии семьи участников СВО получают господдержку
О помощи семьям участников спецоперации со стороны правительства Карелии рассказала вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник.
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
13.03.2023 14:56
Дорогие дети, отдыхайте
13.03.2023 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
«Обстановка радует»
07.03.2023 12:21
«У нас все есть, кроме кинотуалета»
06.03.2023 16:23
Власть на месте: активность и инициатива
06.03.2023 09:38
«ЧВК Рёдан»: анимешники VS гопники
03.03.2023 11:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.