Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе онлайн-совещания сообщил, что в Петрозаводске где-то придется расселять и сносить 5-этажные «хрущевки», которые мешают комплексному развитию.

Сегодня, 14 марта, в ходе онлайн-совещания по развитию Петрозаводска подробно был рассмотрен вопрос расселения аварийного фонда. Глава Карелии Артур Парфенчиков укорил прежние власти города за некачественную работу в данном направлении.

«Вместо того, чтобы признать дом аварийным и снести его в рамках федеральных средств и дать людям нормальное жилье, его ремонтировали, тратили колоссальные средства. Сейчас мы будем его сносить за региональные деньги, потому что нам нужно освобождать территорию для комплексного развития. Мы же не можем снести все аварийки, бараки, сараи и оставить посередине стоять „красивое“ двухэтажное деревянное здание, но красивое только внешне: с сайдингом и покосившейся крышей. Придется находить юридические механизмы его изъятия с этой территории. То есть брать деньги из регионального бюджета и расселять граждан», — возмутился Артур Парфенчиков.

При этом глава Карелии рассказал, что на днях прогулялся по Зареке, посмотрел масштабы аварийного жилья.

«Прошелся по Зареке, где-то там можно за свои деньги снести, а где-то, может быт, бизнес поможет. Придется и 5-этажки „хрущевки“ расселять, потому что она стоит одна среди бараков, как маяк. Бараки снесли, а пятиэтажка стоит и не дает ничего строить. По строительным нормам нужно и ее сносить, так как она мешает реализации проекта на 1000 квартир, причем квартир качественных, современных, в центре города. Это комплексный вопрос и его нужно решать. Мы же не временщики. Нам надо смотреть, как город будет выглядеть через десятки лет. У нас родной город и делать надо на века», — сказал глава республики.