Асфальт провалился на проезжей части в Петрозаводске

Очевидцы поделились фотографиями в одном из городских пабликов.

Горожане пожаловались на яму, которая образовалась на проезжей части в районе Ключевая. Об этом сообщили в паблике Ключевая | Новости района.

«Чего ждем? Когда пол машины упадет в эту яму?

Невозможно выехать и заехать во двор», - задала риторический вопрос горожанка.

Ранее мы писали о том, что рабочие оставили на улице Водников, 3 опасную яму.