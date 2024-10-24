Асфальт провалился на проезжей части в Петрозаводске

Очевидцы поделились фотографиями в одном из городских пабликов.
Горожане пожаловались на яму, которая образовалась на проезжей части в районе Ключевая. Об этом сообщили в паблике Ключевая | Новости района.
«Чего ждем? Когда пол машины упадет в эту яму?
Невозможно выехать и заехать во двор», - задала риторический вопрос горожанка.
Ранее мы писали о том, что рабочие оставили на улице Водников, 3 опасную яму.
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