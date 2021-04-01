Асфальт провалился рядом с новым микрорайоном Петрозаводска (ФОТО)

Огромная яма образовалась вблизи пересечения Лососинского шоссе и Скандинавского проезда на Древлянке.

Асфальт основательно просел на шоссе перед поворотом к жилому комплексу "Скандинавия". Около огромной ямы установили ограждения, но в ночное время этот участок представляет настоящую опасность для автомобилистов.

Фото провалившего асфальта прислали в редакцию читатели нашего издания.

Это уже не первый случай в Петрозаводске, когда асфальт уходит вместе со снегом. Ранее на улице Машезерской автомобиль "Нива" просто упал в провал в асфальте.