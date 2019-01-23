Асмус выложила фото из постели и получила за это по полной

30-летняя актриса Кристина Асмус выложила на своей странице в "Инстаграме" неожиданное фото из постели.

Супруга Гарика Харламова редко радует подписчиков откровенными снимками, поэтому публикация вызвала настоящий ажиотаж, пишет life.

Актриса попыталась перенаправить внимание подписчиков невинным описанием фото, но это ей не удалось.

"После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду", - написала Кристина в комментарии к фото.



Instagram

Комментаторы разделились на два лагеря: одни обвинили Кристину в неподобающем поведении и призвали удалить снимок, другие заподозрили, что критиками движет зависть к формам актрисы.

"Гарик куда смотрит?", "И эта туда же! Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша!", "А если потом подрастёт дочка и увидит такие мамины фотографии?", "Господи, что все к этому фото-то пристали? Как будто она прям крупным планом сняла попу напоказ. Кто испорчен, тот и видит на этом фото вульгарщину и пошлость. Я лишь заметила красивую девушку с хорошей фигурой. Ни капли намёка на пошлость".

Отмечается, что Кристина и правда редко выкладывает в Сеть сексуальные фотографии. Быть может, именно по этой причине фото в купальнике показалось некоторым подписчикам верхом неприличия.