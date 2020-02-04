Авиабилеты за рубеж подорожают

Авиабилеты из России за границу подорожают на 3% с 5 февраля в связи с пересчетом курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, пишет "Интерфакс".



"В ночь с 4 на 5 февраля курс валют будет пересчитан, в связи с этим стоимость авиабилетов на международных направлениях вырастет на 3%. Пересчет будет осуществляться в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). То есть за основу будет взят курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую стороны", – рассказал он.

По словам Горина, обычно IATA пересчитывает курс валют раз в неделю по вторникам, а новый курс начинает действовать со среды.



"В первую очередь рост цен будет заметен на дальнемагистральных направлениях, то есть если сейчас забронирован билет стоимостью 69 тысяч рублей, то 5 февраля он будет стоить уже 71 тысячу. Поэтому сегодня у россиян, которые еще не оплатили свои авиабилеты, есть возможность приобрести их по старому курсу", – пояснил эксперт.

Горин также напомнил, что следующий пересчет валют произойдет 12 февраля по курсу доллара и евро на понедельник, 10 февраля.