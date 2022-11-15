Авиарейсы между Петрозаводском и несколькими городами России сохранятся в 2023 году

Федеральное агентство воздушного транспорта подтвердило финансирование авиарейсов между Петрозаводском и четырьмя городами России в 2023 году.

Это следует из сообщения на официальном сайте Росавиации.

Там опубликованы результаты дополнительного отбора авиаперевозчиков, которые получат субсидии из федерального бюджета для обслуживания региональной маршрутной сети.

В результате отбора подтверждено финансирование двух компаний, которые будет летать в Калининград и по одному авиаперевозчику для перелетов в Казань, Минеральные Воды и Мурманск.

Ранее Минтранс Карелии подтвердил сохранение авиарейсов между Петрозаводском и Москвой.