Авиарейсы между Петрозаводском и несколькими городами России сохранятся в 2023 году

Федеральное агентство воздушного транспорта подтвердило финансирование авиарейсов между Петрозаводском и четырьмя городами России в 2023 году.
Это следует из сообщения на официальном сайте Росавиации.
Там опубликованы результаты дополнительного отбора авиаперевозчиков, которые получат субсидии из федерального бюджета для обслуживания региональной маршрутной сети.
В результате отбора подтверждено финансирование двух компаний, которые будет летать в Калининград и по одному авиаперевозчику для перелетов в Казань, Минеральные Воды и Мурманск.
Ранее Минтранс Карелии подтвердил сохранение авиарейсов между Петрозаводском и Москвой.
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