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Авиасообщение России с зарубежьем может возобновиться уже в августе

Новости. Общество
22:00, 09 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ.

Такое предположение сделал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, пишет издание "РИА Новости".

"До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты", –сказал он.

Игнатьев добавил, что первыми для россиян, скорее всего, будут открыты страны СНГ.

"Это даст нам возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема. Скорее всего, это будут страны СНГ", – отметил президент Российского союза туриндустрии.

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