Авиасообщение России с зарубежьем может возобновиться уже в августе

Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ.

Такое предположение сделал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, пишет издание "РИА Новости".



"До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты", –сказал он.



Игнатьев добавил, что первыми для россиян, скорее всего, будут открыты страны СНГ.



"Это даст нам возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема. Скорее всего, это будут страны СНГ", – отметил президент Российского союза туриндустрии.