Авиаторам может не хватить денег на тушение лесных пожаров в Карелии

Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов получил на тушение лесных пожаров 9,3 млн рублей, которых хватит на 60 часов работы вертолета Ми-8.

По мнению экспертов, при средней горимости лесов требуется до 200 часов работы вертолета, а предусмотренных 9,3 млн рублей хватит лишь на 60 часов. Только на тренировки парашютистов-пожарных и десантников-пожарных требуется минимум 10-12 часов, сообщают "Вести Карелии".

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