Avito обвинил Auto.ru в копировании объявлений

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Сервис для подачи объявлений Avito направил жалобу в ФАС с просьбой проверить действия сайта Auto.ru на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
В пресс-службе Avito пояснили, что конкурент копирует с их сайта объявления о продаже автомобилей.
На копирование объявлений без их разрешения начали жаловаться пользователи Avito, пояснили в пресс-службе. Также, по версии Avito, к пользователям стали поступать спам-звонки со стороннего сервиса с предложением рекламных услуг.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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