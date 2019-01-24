Avito обвинил Auto.ru в копировании объявлений

Сервис для подачи объявлений Avito направил жалобу в ФАС с просьбой проверить действия сайта Auto.ru на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В пресс-службе Avito пояснили, что конкурент копирует с их сайта объявления о продаже автомобилей.

На копирование объявлений без их разрешения начали жаловаться пользователи Avito, пояснили в пресс-службе. Также, по версии Avito, к пользователям стали поступать спам-звонки со стороннего сервиса с предложением рекламных услуг.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".