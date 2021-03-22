Автобус из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Олонец будет ходить ежедневно

Возобновляется утренний рейс маршрута № 965 "Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец".

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, с 24 марта возобновляется выполнение рейса по маршруту № 965 "Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец", отправлением с автовокзала Петрозаводска в 09:00 (отправление с автовокзала в Санкт-Петербурге в 17:20)

При следовании из Петрозаводска, автобус прибывает:

- АС Олонец в 10:55;

- АС Лодейное Поле в 11:44;

- АВ Сясьстрой в 13:00.

При следовании из г. Санкт-Петербурга, автобус прибывает:

- АВ Сясьстрой в 19:15;

- АС Лодейное Поле в 20:35;

- АС Олонец в 21:20.

Ранее сообщалось. что с 25 марта возобновляется выполнение рейсов маршрута № 1098 "Петрозаводск – Санкт-Петербург", отправлением от ж/д вокзала Петрозаводска в 21:55 по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.