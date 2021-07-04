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Автобус из Санкт-Петербурга в Хельсинки запустят с 15 июля

Новости. Общество
13:50, 05 Июля 2021
фото: © ecolines.prnews.io

Латвийский перевозчик Ecolines с 15 июля возобновит регулярное автобусное сообщение между столицей Финляндии и Санкт-Петербургом.

Об этом РИА Новости рассказал представитель компании.

«Идя навстречу многочисленным пожеланиям пассажиров, с 15 июля Ecolines восстанавливает регулярное движение по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Отправления будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам с последующим постепенным переходом на ежедневный график отправления», — рассказал собеседник агентства.

Совершать поездки на международных автобусных маршрутах могут только пассажиры, имеющие необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия, добавили в транспортной компании.

Цена билета в один конец — 2,7 тысячи рублей, время в пути ориентировочно 7 часов, в зависимости от прохождения пограничных и таможенных формальностей.

Регулярное автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельчинки отсутствовало с апреля 2020 года.

Ранее Финляндия расширила список категорий иностранцев, которым разрешен въезд в страну.

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