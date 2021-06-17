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Финляндия расширила список категорий иностранцев, которым разрешен въезд в страну

Новости. Общество
16:48, 18 Июня 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Финляндии разрешили въезжать на территорию страны собственникам недвижимости.

Об этом сообщает агентство Regnum ссылкой на объявление генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

С 21 июня разрешено въезжать в Суоми владельцам недвижимости (дома, квартиры, дачи) и их семьям (супруге или супругу, а также несовершеннолетним детям.

«Требование о неотложных работах отменяется», — добавили в генконсульстве, имея в виду то, что ранее требовалось доказать право на въезд необходимостью проведения неотложных работ на объекте недвижимости, которым владеет въезжающий.

Кроме того, разрешено въезд для сборщиков ягод и грибов, на основании заключённого трудового соглашения.

Какие условия надо выполнить, чтобы получить разрешение, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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