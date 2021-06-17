Финляндия расширила список категорий иностранцев, которым разрешен въезд в страну

С 21 июня разрешено въезжать в Суоми владельцам недвижимости (дома, квартиры, дачи) и их семьям (супруге или супругу, а также несовершеннолетним детям.

«Требование о неотложных работах отменяется», — добавили в генконсульстве, имея в виду то, что ранее требовалось доказать право на въезд необходимостью проведения неотложных работ на объекте недвижимости, которым владеет въезжающий.

Кроме того, разрешено въезд для сборщиков ягод и грибов, на основании заключённого трудового соглашения.

Какие условия надо выполнить, чтобы получить разрешение, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».